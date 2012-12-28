Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
В России
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сегодня, 10:59
Водитель бензовоза пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область
Один мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников на Ростовскую область. Инцидент произошёл в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. При атаке был повреждён бензовоз. Водитель получил множественные ожоги.
Глава региона уточнил, что в Киселевском сельском поселении Красносулинского района водитель поврежденного бензовоза получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Выражаю сочувствие и поддержку, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему. Губернатор поручил в случае необходимости доставить его в областной ожоговый центр.
Уточняется, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять БПЛА были уничтожены в трех районах области: Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском, — сообщил глава региона в соцсетях.
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