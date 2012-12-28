Водитель бензовоза пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область

Один мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников на Ростовскую область. Инцидент произошёл в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. При атаке был повреждён бензовоз. Водитель получил множественные ожоги.