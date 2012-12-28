Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стартанул прямиком в соседний автомобиль
Происшествия
Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль
Происшествия
У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Происшествия
Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Общество
52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком
Происшествия
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Общество
У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
Общество
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль
Происшествия
С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Происшествия
За несуществующий «Лексус» липецкий пенсионер заплатил три миллиона рублей
Происшествия
52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком
Происшествия
Три часа державший в страхе общежитие на улице Марины Расковой дебошир сел на три года
Происшествия
Один человек погиб во время пожара в СНТ «Сокол-2»
Происшествия
Читать все
В России
92
сегодня, 10:14

В РФ циркулируют новые штаммы гриппа без иммунитета

Новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, циркулируют в стране.

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал, что в настоящее время в стране циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, — передает РИА Новости.

«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», — заявил Лиознов.

По его словам, это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего привиться стоит наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями.
грипп
здоровье
штамм
болезни
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить