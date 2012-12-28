Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
В России
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сегодня, 10:14
В РФ циркулируют новые штаммы гриппа без иммунитета
Новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, циркулируют в стране.
«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», — заявил Лиознов.
По его словам, это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего привиться стоит наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями.
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