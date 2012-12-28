В России
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сегодня, 01:24
Состав вакцин от гриппа полностью обновили
"Все российские вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, полностью обновлены по антигенному составу в строгом соответствии с актуальными рекомендациями ВОЗ для Северного полушария на сезон 2026-2027 годов", - сказал Лиознов.
Он добавил, что такое обновление проведено на основании данных глобального мониторинга и позволяет обеспечить максимальный уровень защиты от циркулирующих вирусов гриппа.
В остальных отраслях средние зарплаты в июле были ниже 500 тысяч рублей.
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