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сегодня, 00:53
На Камчатке за сутки произошло десять сейсмособытий
"Официально поступила информация о 10 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась", — говорится в сообщении спасателей на платформе "Макс".
По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, наиболее мощное из этих сейсмособытий имело магнитуду 5,7. Оно произошло в воскресенье, в 8.00 по местному времени (23.00 субботы мск), в 212 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана, на глубине 23,7 километра под морским дном.
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