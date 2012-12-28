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В России
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12 минут назад
В Минздраве заявили о начале неинфекционной пандемии диабета в РФ
Диабет приобрел характер неинфекционной пандемии.
Диабет первого и второго типа провоцирует повышение сахара в крови, однако действуют они по разным механизмам. При первом типе инсулин не вырабатывается поджелудочной железой из-за гибели клеток. Такую реакцию провоцирует аутоиммунный сбой. При втором типе инсулин вырабатывается, но ткани тела не реагируют на него должным образом. Чаще всего это связано с генетикой, лишним весом и возрастом, — передает ТАСС.
«Специалисты Государственного научного центра Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Основной прирост обеспечивает сахарный диабет II типа (СД2)», — сообщили там.
В центре добавили, что сахарный диабет II типа преимущественно появляется у людей с ожирением.
Ранее в эндокринологическом центре рассказали, что на учете состоят 6 миллионов 116 тысяч пациентов с сахарным диабетом, из них 5 миллионов 729 тысяч человек имели заболевание второго типа.
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