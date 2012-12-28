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сегодня, 10:13
В Татарстане ввели режим ЧС из-за заморозков
В 41 районе Татарстана с 1 октября ввели режим чрезвычайной ситуации.
Уточняется, что распоряжение было подписано 1 октября. Оно устанавливает режим ЧС в 41 из 43 муниципальных районов Татарстана. Причиной стало сочетание опасных природных явлений — выпревания, заморозков и переувлажнения почвы, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур.
Минсельхозпроду республики и главам районов поручено в пятидневный срок разработать меры по преодолению последствий ЧС.
По данным Татгидромета, в пятницу и предстоящие выходные в республике ожидаются снег и заморозки до минус 2-3 градусов.
Режим ЧС для аграриев Татарстан в последний раз вводил в 2023 году. Сельхозпроизводители, чьи угодья пострадали от чрезвычайных ситуаций, имеют право на компенсацию потерь государством.
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