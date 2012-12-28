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42 минуты назад

Маткапитал на первого ребенка в 2027 году увеличат до 778,5 тысячи рублей

Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году.

В 2027 году материнский капитал на первого ребенка составит 778,5 тыс. рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тысяч рублей, — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Размер материнского капитала увеличится до 778,5 тыс. рублей на первого ребенка», — сказал он.

С 1 февраля 2027 года материнский капитал планируется проиндексировать по уровню фактической инфляции. Предварительно размер индексации составит 6,8%. В результате выплата на первого ребенка увеличится на 49,6 тысяч рублей, а на второго, если маткапитал ранее не предоставлялся на первенца, — на 65,5 тысяч рублей.

Кроме того, в 2027 году вырастет единовременное пособие при рождении ребенка — до 30,4 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей, — пишут «Известия».
маткапитал
выплаты
пособия
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