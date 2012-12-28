С 1 октября в РФ начнется выдача лицензий на торговлю табаком

С 1 октября 2026 года в России начнется выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Само требование о наличии лицензии для такой торговли начнет действовать с 1 марта 2027 года. С помощью этой меры власти рассчитывают минимизировать долю нелегальной продукции на рынке.