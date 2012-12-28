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В России
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сегодня, 15:01
С 1 октября в РФ начнется выдача лицензий на торговлю табаком
С 1 октября 2026 года в России начнется выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Само требование о наличии лицензии для такой торговли начнет действовать с 1 марта 2027 года. С помощью этой меры власти рассчитывают минимизировать долю нелегальной продукции на рынке.
Согласно документу, лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, хранение и поставка таких закупленных продукции и сырья, розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. При этом запрет на торговлю без лицензии вступит только в марте следующего года.
Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины за ее выдачу и отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей.
Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, — отметили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Как сообщили в табачной компании «JTI Россия», государственное регулирование в формате лицензирования впервые охватит всю товаропроводящую цепочку: от производителей и импортеров до оптовых компаний и розничных торговых объектов.
«Бизнес, как и государство, рассчитывает, что введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции позволит сократить долю нелегального рынка и, за счет этого, повысить прозрачность отрасли», — заявили там.
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