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В России
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33 минуты назад
МИД РФ высылает несколько венгерских дипломатов
В МИД России сегодня вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему был заявлен протест из-за высылки из Венгрии российских дипломатов. В ответ РФ вышлет группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также Генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.
«Главе дипмиссии [Венгрии Габору Гергичу] заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября 2026 года покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников», — говорится в публикации на сайте министерства.
В МИД России добавили, что венгерский дипломат был проинформирован о том, что в качестве ответных мер Москва вышлет группу сотрудников из посольств и консульств, — пишут «Известия».
Заместитель премьер-министра страны Анита Орбан 8 сентября заявила о решении Венгрии выслать 10 членов российской дипмиссии из-за якобы неприемлемой для дипломатов деятельности, подробностей которой она не раскрыла. Орбан отметила, что государство намерено продолжить диалог с Россией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что недружественные действия Венгрии по высылке 10 российских дипломатов не останутся без ответа. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в отношениях с Венгрией и сохраняет свою открытость для дальнейшего развития связей со страной.
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