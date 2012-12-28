МИД РФ высылает несколько венгерских дипломатов

В МИД России сегодня вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему был заявлен протест из-за высылки из Венгрии российских дипломатов. В ответ РФ вышлет группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также Генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.