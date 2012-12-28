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В России
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21 минуту назад
В Эстонии 1 октября вступил в силу запрет на транзит зерна из РФ и Белоруссии
Эстонский министр напомнил, что о таком решении предупреждал еще в сентябре. Теперь, по его словам, это предупреждение превратили в закон.
«Сегодня Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через нашу территорию», — сообщил глава МИД.
По его словам, он предупреждал о введении запрета еще в сентябре. Он пояснил, что теперь это решение закреплено законодательно.
Министр также заявил, что Эстония совместно с Латвией и Литвой работает над тем, чтобы балтийские порты не использовались как транзитный маршрут для России, — пишут «Известия».
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