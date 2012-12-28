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В России
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сегодня, 12:10
В Брянской области после атаки беспилотников повреждена техника АПХ «Мираторг»
Агропромышленное хозяйство «Мираторг» в Брянской области подверглось атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Массированной атаке беспилотников подверглось АПХ «Мираторг», — говорится в сообщении.
В результате уничтожены девять единиц техники, еще 13 получили повреждения, среди сотрудников пострадавших нет.
За прошедшие сутки российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО), мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», мобильные огневые группы Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии сбили над регионом 139 беспилотников самолетного типа.
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