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В России
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14 минут назад
Половине магистральных линий связи в РФ может потребоваться замена
Со временем, после нескольких десятков лет эксплуатации оптическое волокно действительно мутнеет, объяснил «Известиям» менеджер одной из телеком-компаний. Это снижает пропускную способность линий и уменьшает расстояние, которое по ним проходит сигнал. Операторы контролируют состояние сетей и по мере необходимость заменяют кабель, рассказал собеседник «Известий».
Также проблемы возникают, если растут потери сигнала или повреждается оболочка кабеля, добавил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Тогда сложнее увеличить емкость линии, повышается риск отказа. Если на направлении нет свободного резервного маршрута, авария может обернуться задержками и перебоями, отметил эксперт. Исправный кабель часто позволяет нарастить пропускную способность просто заменой передающего оборудования, указал Олег Яблоков.
За 10 лет (2015-2025) интернет-трафик в России вырос в девять раз до 218,8 экзабайт в 2025 году, отмечено в проекте актуализированной стратегии. Растет и нагрузка на ВОЛС, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Поэтому необходимо строить новые линии связи, расширять пропускную способность уже действующих ВОЛС, а также налаживать производство оптоволокна в России, чтобы не зависеть от поставок из Китая, заключил эксперт.
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