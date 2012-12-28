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В России
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14 минут назад
Россияне набрали кредитов на рекордные 40 трлн рублей
Основная причина — отложенный спрос: после дорогих ставок 2024–2025 годов заемщики возвращаются за кредитами, воспринимая текущие условия как более мягкие. Около половины задолженности приходится на необеспеченные ссуды, которые несут для банков более высокие риски.
Сдерживать эти риски помогает политика регулятора: с октября лимит на выдачи заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% снижен с 18 до 15%. К концу года кредитный портфель банков может достигнуть 41-42 трлн рублей.
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