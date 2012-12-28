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В России
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сегодня, 11:12
Массовое ДТП произошло во Владивостоке из-за отказавших тормозов грузовика
ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковых автомобилей произошло на улице Шепеткова во Владивостоке.
Причиной столкновения 11 автомобилей во Владивостоке стал отказ тормозов у грузовика, — рассказали в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.
«У водителя грузового транспортного средства Hino отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с десятью автомобилями», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что в результате аварии машины получили механические повреждения. Движение транспорта на месте происшествия затруднено. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — пишут «Известия».
Восемь поврежденных машин до сих пор остаются у перекрестка улиц Спиридонова и Шепеткова. У места аварии собралась пробка, — передает ТАСС.
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