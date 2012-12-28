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сегодня, 10:14
На «Госуслугах» появится «красная кнопка» для защиты от мошенников
До конца 2026 года на «Госуслугах» появится «красная кнопка», которая поможет пользователям защититься от мошенников.
«Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. «Кнопка» заработает в этом году», — рассказал он.
По его словам, данный сервис поможет тем, кто попался на уловки аферистов: они не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли.
«Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку», — отметил вице-премьер.
Правительство ведет активную работу для защиты граждан от телефонных и онлайн-мошенников. Накануне Минцифры опубликовало для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе с ними. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой «Платформы согласий» на «Госуслугах», введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, осуществление СМС-рассылок только через поставщиков услуг связи и другие.
Как заявил Григоренко, документ находится на финальной стадии разработки, его внесут в Госдуму в осеннюю сессию.
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