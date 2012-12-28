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В России
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54 минуты назад

Средний срок автокредитов достиг рекордных шести лет

Средний срок автокредита в России достиг рекордных шести лет и закрепился на этом уровне, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Одновременно растет и размер займа — сейчас он приблизился к 1,6 млн рублей. В результате покупка машины в кредит становится для россиян все более долгосрочным финансовым обязательством, пишут «Известия».

Тенденцию подтверждают и участники рынка. За последний год средний срок автокредита в Сбере вырос на десять месяцев и уже превысил шесть лет, сообщили в пресс-службе банка. При этом максимальный срок, на который можно оформить такую ссуду, был увеличен до 10 лет.

Главная причина удлинения кредитов — быстрое подорожание автомобилей, пояснила старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова. По данным Frank RG, за шесть лет средневзвешенная стоимость новой машины выросла примерно в 2,4 раза — с 1,5 млн рублей в 2020 году до 3,5 млн в 2026-м. На вторичном рынке цена за тот же период увеличилась с 0,5 млн до 1,2 млн рублей. Чтобы ежемесячный платеж оставался посильным для заемщика, банки увеличивают срок кредита.

Давление на стоимость автомобилей оказывает утильсбор, ставки которого начали поэтапно повышать с октября 2024 года. Для импортных машин коммерческий сбор в зависимости от объема двигателя уже может составлять от нескольких сотен тысяч до более чем 2 млн рублей. Импортеры учитывают эти расходы в конечной цене автомобиля, при этом в дальнейшем ставки продолжат ежегодно индексировать.

До конца года автомобили, вероятно, продолжат дорожать, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. 

Среди основных причин он назвал дальнейшее повышение утильсбора, изменение курса рубля и сокращение дилерских скидок. По оценке «Автостата», средняя цена нового автомобиля по итогам года может вырасти до 3,55–3,65 млн рублей — на 8–11% по сравнению с 2025-м. Сильнее могут подорожать импортные машины, тогда как рост цен на автомобили российской сборки ожидается более умеренным.
автокредит
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