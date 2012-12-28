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43 минуты назад

ЦБ накажет банки повышенными взносами за обман клиентов

С 1 октября банки начнут платить больше в фонд обязательного страхования вкладов, если регулятор выявит у них грубые нарушения в работе с клиентами. 

Речь идет о неполном раскрытии условий и рисков продуктов, навязывании услуг или продаже сложных инвестинструментов неподготовленному клиенту, рассказывают «Известия». Если плохая оценка сохранится два квартала подряд, дополнительная ставка для нарушителя составит 300% базовой — то есть вместо одного платежа банк внесет сразу четыре.

Новые правила станут заметным экономическим стимулом менять практику продаж: дополнительный взнос — это не разовый штраф, а постоянная издержка как минимум на полгода, уверены эксперты. Для крупных игроков расходы могут исчисляться миллиардами рублей.

Участники рынка опасаются, что под механизм попадут и технические нарушения — например, задержка ответа на обращение из-за сбоя. Однако в ЦБ заверили, что оценка не будет автоматической: регулятор будет учитывать тяжесть нарушения и меры по его устранению. 

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