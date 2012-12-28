Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
В мире
75
сегодня, 15:40
Одного из пилотов подавшего сигнал бедствия самолета Flydubai ранили ножом
Ранее самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В авиакомпании сообщили, что между пилотами произошла драка во время полета.
«Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови», — заявила одна из пассажирок телеканалу.
Согласно сообщению, ситуацию взяли под контроль израильтяне, которые обезвредили нападавшего, а медсестра и врач, которые также находились на борту, оказали пилоту первую помощь. Пассажирка отмечает, что на борту было несколько пилотов, которые взяли управление на себя и совершили аварийную посадку в Саудовской Аравии.
Ранее в среду самолет FlyDubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена.
Израильские СМИ утверждают, что, чрезвычайная ситуация могла возникнуть из-за драки между пилотами, в результате чего была активирована система безопасности.
0
0
0
0
0
Комментарии