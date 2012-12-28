Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
В России
87
сегодня, 14:42
Метеоролог рассказал о первых снегопадах и ночных заморозках в европейской части РФ в октябре
В начале октября в некоторых регионах европейской части России ожидаются первые снегопады и ночные заморозки.
«Пробу пера природа возьмет уже в текущие дни или даже ночи», – сказал метеоролог.
По прогнозу специалиста, в первых числах октября снег может прийти в Предуралье, Прикамье, Башкирию и Среднее Поволжье. Ночью температура там опустится до –1...–6 градусов, а с 4 по 6 октября морозы усилятся до –5...–10 градусов.
С 2 по 6 октября в некоторых районах Прикамья и Среднего Поволжья ожидаются снегопады и сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Однако уже 7-8 октября в регион начнет поступать более теплый воздух. Морозы отступят, а выпавший снег постепенно растает.
«После 7 октября европейская часть территории России избавится от морозов и заморозков даже в ночные часы. Ночью будут положительные и достаточно высокие температурные минимумы. Снег сойдёт, но напоминать о себе будет очень хорошо», — резюмировал Ильин.
0
0
0
0
0
Комментарии