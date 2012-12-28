Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из избивших мужчину на улице Звёздной задержан самый младший
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении «Лексуса» и «Дэу» на окраине Грязей
Происшествия
Мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей
Происшествия
Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»
Общество
Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Общество
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
16-летний мотоциклист влетел в «Шкоду»: подросток госпитализирован
Происшествия
Красный уровень действовал в Липецкой области всю ночь
Происшествия
Официально неоформленный работник сломал шею на мясокомбинате
Общество
Ссора торговцев из-за места на трассе «Дон» вылилась в драку
Происшествия
Читать все
Липчане полтора месяца живут без горячей воды
Общество
Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»
Общество
Елецкий политик и бизнесмен Павел Соколов 10 месяцев проведёт в колонии
Происшествия
Официально неоформленный работник сломал шею на мясокомбинате
Общество
Статистика: в Липецкой области выросло поголовье свиней
Общество
Незрячая липчанка сыграет за сборную России в первенстве Европы в Турции
Спорт
169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецке появился ещё один мастер спорта
Спорт
Липчанин взял «серебро» Шанхайской организации
Спорт
Кубок мира покорился липецким рукопашникам не единожды
Спорт
Читать все
В России
87
сегодня, 14:42

Метеоролог рассказал о первых снегопадах и ночных заморозках в европейской части РФ в октябре

В начале октября в некоторых регионах европейской части России ожидаются первые снегопады и ночные заморозки.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале октября в некоторых регионах европейской части России ожидаются первые снегопады и ночные заморозки, — пишет КП со ссылкой на «Ридус».

«Пробу пера природа возьмет уже в текущие дни или даже ночи», – сказал метеоролог.

По прогнозу специалиста, в первых числах октября снег может прийти в Предуралье, Прикамье, Башкирию и Среднее Поволжье. Ночью температура там опустится до –1...–6 градусов, а с 4 по 6 октября морозы усилятся до –5...–10 градусов.

С 2 по 6 октября в некоторых районах Прикамья и Среднего Поволжья ожидаются снегопады и сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Однако уже 7-8 октября в регион начнет поступать более теплый воздух. Морозы отступят, а выпавший снег постепенно растает.

«После 7 октября европейская часть территории России избавится от морозов и заморозков даже в ночные часы. Ночью будут положительные и достаточно высокие температурные минимумы. Снег сойдёт, но напоминать о себе будет очень хорошо», — резюмировал Ильин.
погода
заморозки
снег
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить