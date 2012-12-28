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В России
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24 минуты назад
В Иркутской области медведь растерзал десять животных в поселке
Медведь зашел в поселок Березняковский Нижнеилимского района Иркутской области и устроил «бойню» — он напал на скот и домашних животных россиян. Медведь убил девять собак в Березняковском поселении Иркутской области. Также хищник утащил теленка в лес и напал на поросенка.
По ее словам, охотники ранили агрессивного медведя, но тот убежал, — передает Телеканал 360.
Уточняется, что хищник растерзал девять собак, напал на теленка и утащил в лес поросенка, — пишет Lenta.ru.
Telegram-канал «ИП-ЧП» описал нападение медведя как «бойню». Его авторы добавляют, что охотники выследили медведя, но тот смог скрыться в чаще.
В целях безопасности детей перевели на дистанционное обучение до конца недели. Местных жителей попросили не выходить из дома после 18:00.
Сейчас охотники патрулируют территорию и разыскивают животное.
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