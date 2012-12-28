В Иркутской области медведь растерзал десять животных в поселке

Медведь зашел в поселок Березняковский Нижнеилимского района Иркутской области и устроил «бойню» — он напал на скот и домашних животных россиян. Медведь убил девять собак в Березняковском поселении Иркутской области. Также хищник утащил теленка в лес и напал на поросенка.