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В России
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сегодня, 12:48
В РФ предлагают ввести выплату ко Дню пожилых людей
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату пенсионерам к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября.
Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября.
«Считаю, что необходимо установить федеральные выплаты для пенсионеров в Международный день пожилых людей. Размер такой меры поддержки должен составлять не менее 10 тысяч рублей», — заявил Гриб.
Он также предложил ввести дополнительные выплаты для пожилых граждан начиная с 70 лет.
«Я считаю, что необходимо людям 70, 75, 80, 85, 90, 100 лет делать небольшие выплаты к этим юбилейным датам. Потому что, во-первых, это праздник, это уважение со стороны государства, общества к пожилым людям, к тем, кто долгие годы трудился на благо нашей Родины, платил налоги, социальные взносы, внес свой трудовой вклад в экономику нашей страны, растил и воспитывал детей», — отметил Гриб.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что размер такой выплаты должен зависеть от возраста: чем старше человек, тем больше может быть выплата. При этом эксперт предложил учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также заслуги пожилого человека — ордена и медали.
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