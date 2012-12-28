Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из избивших мужчину на улице Звёздной задержан самый младший
Происшествия
Детские пособия и пенсии в октябре липчанам выплатят досрочно
Общество
Три человека пострадали в столкновении «Лексуса» и «Дэу» на окраине Грязей
Происшествия
Мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей
Происшествия
У 28-летнего мужчины сбежала сожительница, а досталось его соседке
Происшествия
Гора мышц принесла липчанину 2-е место в открытом чемпионате Москвы
Спорт
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
Жильцы домов на улице Депутатской и проспекте Победы неделю живут без горячей воды
Общество
Красный уровень действовал в Липецкой области всю ночь
Происшествия
30-летний усманец купил машину и уже через несколько часов попался пьяным за рулём
Происшествия
Читать все
С 1 октября плата за парковку в Липецке составит 44 рубля
Общество
71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Происшествия
Липчане полтора месяца живут без горячей воды
Общество
16-летний мотоциклист влетел в «Шкоду»: подросток госпитализирован
Происшествия
Сбившего 11-летнего мальчика 23-летнего мотоциклиста лишили водительских прав
Происшествия
Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»
Общество
Кубок мира покорился липецким рукопашникам не единожды
Спорт
169 работникам дорожной компании «Аркс 7» задолжали по зарплате 43,5 миллиона рублей: дело ушло в суд
Происшествия
Ссора торговцев из-за места на трассе «Дон» вылилась в драку
Происшествия
В Ленино горели строящийся дом и «КамАЗ»
Происшествия
Читать все
В России
75
сегодня, 12:48

В РФ предлагают ввести выплату ко Дню пожилых людей

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату пенсионерам к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил установить федеральную выплату для пенсионеров ко Дню пожилых людей в размере не менее 10 тысяч рублей, — передает РИА Новости.

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября.

«Считаю, что необходимо установить федеральные выплаты для пенсионеров в Международный день пожилых людей. Размер такой меры поддержки должен составлять не менее 10 тысяч рублей», — заявил Гриб.

Он также предложил ввести дополнительные выплаты для пожилых граждан начиная с 70 лет.

«Я считаю, что необходимо людям 70, 75, 80, 85, 90, 100 лет делать небольшие выплаты к этим юбилейным датам. Потому что, во-первых, это праздник, это уважение со стороны государства, общества к пожилым людям, к тем, кто долгие годы трудился на благо нашей Родины, платил налоги, социальные взносы, внес свой трудовой вклад в экономику нашей страны, растил и воспитывал детей», — отметил Гриб.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что размер такой выплаты должен зависеть от возраста: чем старше человек, тем больше может быть выплата. При этом эксперт предложил учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также заслуги пожилого человека — ордена и медали.
выплаты
пособия
пожилые люди
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить