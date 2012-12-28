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В России
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39 минут назад
ФАС в 2026 году возбудила 58 дел и выдала 91 предупреждение по рынку топлива
Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Помимо возбужденных дел, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. Специалисты службы подчеркнули, что основная часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка.
Кроме того, идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах.
Служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений.
Вице-премьер РФ Александр Новак 29 сентября поручил усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо и оперативно принимать меры для стабилизации внутреннего рынка. Он обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки устранять локальные дефициты топлива и не допускать ухудшения ценовой ситуации, — пишут «Известия».
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