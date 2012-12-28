ФАС в 2026 году возбудила 58 дел и выдала 91 предупреждение по рынку топлива

Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.