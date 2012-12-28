Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из избивших мужчину на улице Звёздной задержан самый младший
Происшествия
В администрации Липецка введена новая должность — управляющий делами
Общество
Детские пособия и пенсии в октябре липчанам выплатят досрочно
Общество
Три человека пострадали в столкновении «Лексуса» и «Дэу» на окраине Грязей
Происшествия
Мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей
Происшествия
Гора мышц принесла липчанину 2-е место в открытом чемпионате Москвы
Спорт
У 28-летнего мужчины сбежала сожительница, а досталось его соседке
Происшествия
Жильцы домов на улице Депутатской и проспекте Победы неделю живут без горячей воды
Общество
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
30-летний усманец купил машину и уже через несколько часов попался пьяным за рулём
Происшествия
Читать все
С 1 октября плата за парковку в Липецке составит 44 рубля
Общество
71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Происшествия
Мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей
Происшествия
16-летний мотоциклист влетел в «Шкоду»: подросток госпитализирован
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
Жителя Задонска обманули при заказе интим-услуг
Происшествия
Вице-губернатор Сергей Курбатов вошёл в думскую фракцию партии «Новые люди»
Общество
Сбившего 11-летнего мальчика 23-летнего мотоциклиста лишили водительских прав
Происшествия
Ссора торговцев из-за места на трассе «Дон» вылилась в драку
Происшествия
В Ленино горели строящийся дом и «КамАЗ»
Происшествия
Читать все
В России
2
39 минут назад

ФАС в 2026 году возбудила 58 дел и выдала 91 предупреждение по рынку топлива

Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, — говорится на сайте ведомства.

Помимо возбужденных дел, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. Специалисты службы подчеркнули, что основная часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка.

Кроме того, идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах.

Служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений.

Вице-премьер РФ Александр Новак 29 сентября поручил усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо и оперативно принимать меры для стабилизации внутреннего рынка. Он обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки устранять локальные дефициты топлива и не допускать ухудшения ценовой ситуации, — пишут «Известия».
топливо
цены
экономика
ФАС
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить