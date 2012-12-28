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В России
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10 минут назад
Филолог заявил о рождении в русском языке нового союза «то что»
В русском языке сегодня рождается новый союз «то что», пока он считается ошибкой, но со временем может стать нормой.
«Если еще говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое «то что». Это место, где тоже сейчас идут баталии: «он сказал, то что завтра придет». И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз», — заявил Пахомов.
Он отметил, что сейчас это считается ошибкой, и правильно говорить и писать: «он сказал, что завтра не придет». Тем не менее очень многие молодые люди используют сегодня союз «то что», — передает РИА Новости.
По его словам, распространенность этого явления может говорить о том, что языку для системности потребовался еще один составной подчинительный союз, такой же как «в случае если», «потому что», «для того чтобы».
«Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы», — подчеркнул Пахомов.
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