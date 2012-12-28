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В мире
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55 минут назад
Рейс из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о захвате самолета
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате воздушного судна.
Рейс Flydubai, летевший из ОАЭ в Израиль, подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров, — также сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
Экипаж кратко передал код о возможном захвате, самолет снизился до подозрительной высоты и отклонился в сторону Саудовской Аравии.
Уточняется, что сигнал был подан в тот момент, когда самолёт находился в режиме ручного снижения и совершал разворот.
«Лайнер был перенаправлен в Саудовскую Аравию и начал терять высоту, по тревоге были подняты истребители ВВС», — говорится в публикации.
На борту воздушного судна находятся 174 пассажира, среди которых 27 детей.
Официального подтверждения о том, что лайнер может быть захвачен, нет.
СМИ, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24, сообщили, что самолет исчез над территорией Саудовской Аравии, — передает РИА Новости.
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