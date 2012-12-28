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сегодня, 16:32
В Бурятии и Забайкалье выпал первый снег
29 сентября первый снег выпал в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Жители данных субъектов проснулись не с желтыми листьями за окном, а белоснежными сугробами. Некоторые, снимая первый снег на камеры телефонов, уточняли, что в этом году холодное «одеяло» укрыло землю раньше обычного. Местами осадки опускались крупными хлопьями, — сообщает «Пятый канал».
Осадки покрыли и ветки деревьев, которые еще не до конца сбросили листву, и крыши домов, и дорожное полотно. В связи с последним МЧС Бурятии выпустило предупреждение.
«Соблюдайте меры безопасности, откажитесь от выходов на водоемы и туристические маршруты. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении министерства.
Также там рекомендовали перед выездом убедиться в том, что автомобиль технически готов к поездкам в таких погодных условиях.
В ряде управлений МЧС по регионам 29 сентября выпустили предупреждения об осадках в виде мокрого снега и гололедице. По данным МЧС Иркутской области, в регионе прогнозируются дожди и установление временного снежного покрова, а также порывы ветра до 35 м/с.
Синоптики спрогнозировали первый снег в столичном регионе во второй половине октября. В ноябре снегопады станут происходить чаще, однако снежный покров будет лишь временным. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Центральной России устойчивый снежный покров в этом году сформируется не раньше декабря, то есть не раньше начала календарной зимы, — пишут «Известия».
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