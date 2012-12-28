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В России
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45 минут назад
В Амурской области потерпел крушение военный самолет
Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с травмами.
Жертвами крушения военного самолета в Амурской области стали шесть человек.
«На борту находилось девять человек. Шестеро из них погибли, один доставлен в больницу. Местонахождение еще двоих — неизвестно», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Падение произошло в 14:05», — рассказал источник.
Информации о причинах падения и состоянии пострадавшего нет.
По данным канала Baza, самолёт принадлежит авиагруппе «Украинка». Официальных комментариев от Минобороны и местных властей пока не было. Пожарные службы занимаются тушением огня, — сообщает Life.ru.
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