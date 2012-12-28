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В России
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29 минут назад
В России хотят полностью запретить продажи вейпов
Запрет на производство, ввоз и розничную торговлю вейпами предлагают ввести на федеральном уровне. С просьбой разработать соответствующий законопроект в правительство, Минфин и Минздрав обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).
«Складывается регуляторный разрыв внутри страны и в рамках ЕАЭС. Казахстан (2024 год), Узбекистан и Киргизия (2025-й) уже установили полный запрет оборота электронных сигарет. РФ остается крупнейшей юрисдикцией региона, сохраняющей легальный оборот, что также создает риск использования российского рынка как перевалочного узла», — обращают внимание в ОПИ.
При этом общественники выражают обеспокоенность ростом популярности вейпов среди российской молодежи. Согласно документу, в 2023–2024 годах распространенность их употребления среди подростков в возрасте 15–17 лет достигла 27%.
Также в документе они указывают на последнее совместное исследование ученых из семи западных университетов, которые пришли к выводу, что употребление таких электронных сигарет высококанцерогенно и провоцирует рост и развитие рака полости рта и рака легких.
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