В России хотят полностью запретить продажи вейпов

Запрет на производство, ввоз и розничную торговлю вейпами предлагают ввести на федеральном уровне. С просьбой разработать соответствующий законопроект в правительство, Минфин и Минздрав обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).