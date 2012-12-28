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В России
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сегодня, 15:02
Число ищущих работу больше года выросло в полтора раза
Около 13,3% россиян не могли найти себе работу 12 месяцев и более в июле 2026-го, говорится в докладе Росстата. Годом ранее таковых было 9,7%.
Также увеличивается доля граждан, которые не нуждаются в быстром трудоустройстве или очень избирательны, пояснили «Известиям» во ВНИИ Труда.
Кроме того, рост скрытой безработицы объясняется сложностями у малого и среднего бизнеса, полагает управляющий партнер «Main Division», член Генерального Совета «Деловая Россия» Андрей Глушкин.
Такие компании всё чаще закрываются под давлением высокой ставки, дорогих кредитов и сокращения потребительского спроса, пояснил он. Кроме того, по словам эксперта, растет разрыв между навыками кандидатов и требованиями работодателей.
Влияет и замедление темпов создания новых рабочих мест, полагает эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. По ее мнению, для сокращения скрытой безработицы нужно развивать программы переобучения, профессиональной переподготовки и мобильности.
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