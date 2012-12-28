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В России
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8 минут назад
Российские производители наращивают выпуск дженериков
Российские производители наращивают производство дженериков на фоне политики импортозамещения и развития фармацевтических технологий. В 2025 году доля воспроизведенных лекарственных средств составила 86,3% в упаковках.
В целом по всему фармрынку (и в аптечной рознице, и в госзакупках, где выше доля дорогих оригинальных и инновационных препаратов) в денежном эквиваленте доля дженериков в 2025 году составила 63,2%, а в натуральном — 87,6%, следует из отчета DSM Group. Доля локализованных препаратов на рынке по итогам 2025 года составила 46,8% в денежном выражении и 69,3% в натуральном.
В России рынок дженериков растет за счет политики импортозамещения, — считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. После ухода ряда иностранных производителей основную нагрузку по обеспечению пациентов лекарствами взяли на себя локальные компании.
Импортозамещение заметнее всего в производстве лекарств для лечения массовых хронических заболеваний — сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, ожирения, онкологии и других социально значимых нозологий.
Доступность терапии для них напрямую влияет на клинические исходы и нагрузку на систему здравоохранения. Так, по данным Минздрава России, в 2025 году сахарный диабет выявлен у 6,1 млн человек, обращений за медицинской помощью с гипертензивной болезнью сердца увеличилось за год на 7%, до 8,3 млн случаев, а с онкологическими заболеваниями — на 6,5%, до 1,3 млн случаев. Диагноз «ожирение» был зарегистрирован у 36 млн россиян — это каждый четвертый житель страны.
За последние пять лет перечень кардиологических препаратов, например, расширен на 386 наименований, более 85% из которых отечественные, — сообщал ранее начальник отдела лекарственного обеспечения департамента регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Александр Ложкин. Только за первый квартал 2026 года зарегистрировано четыре новых препарата, по данным Минздрава.
Российские аналоги обеспечивают наличие привычной терапии и независимость ее доступности от логистики и внешних ограничений, а также способствуют снижению ее стоимости, — отмечают эксперты.
Появление дженериков на полках российских аптек снижает стоимость терапии, расширяет предложение и повышает доступность лечения. Стоимость лечения, препятствующего образованию тромбозов, снизилась на 40% после того, как ряд российских компаний выпустили аналоги оригинального препарата. Аналитики ожидают дальнейшего увеличения доли дженериков на рынке. По прогнозам DSM Group, к 2030 году она достигнет 67% в денежном выражении.
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