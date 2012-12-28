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В России
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54 минуты назад
Президент РФ запретил физлицам вывозить свыше миллиона рублей в часть стран СНГ
Президент Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных из России в страны СНГ.
Документ запрещает физлицам вывозить в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 миллиона рублей, а юрлицам их вывоз запрещается полностью. При этом предусматривается ряд исключений, например когда наличные рубли вывозятся через международные аэропорты, определяемые правительством, и в отношении всей суммы есть банковские выписки.
«В случае нарушения запрета ..., наличная валюта Российской Федерации, вывозимая из Российской Федерации, подлежит изъятию у физических лиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в полном размере», — говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
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