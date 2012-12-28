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В России
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сегодня, 12:53
Под завалами сгоревшего завода в Ярославской области могут быть погибшие
Специалисты устранили угрозу повторных взрывов пиротехники на месте пожара.
По его словам, поисковые работы на месте происшествия не прекращались и в ночное время. Для их проведения спасатели установили дополнительное освещение, — пишут «Известия».
Пожар произошел накануне в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС, на территории производства петард загорелись два здания. К тушению привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о создании оперативного штаба.
При пожаре на производстве пиротехники в Кубринске погибли 14 человек. Пострадавшая женщина госпитализирована, — рассказали в главке МЧС по региону.
Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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