В Брянской области остановлено движение поездов после атаки ВСУ на железную дорогу

На железнодорожном перегоне Тросна—Ржаница в Брянской области ночью были повреждены пути. Железная дорога подверглась атаке во время следования поезда Смоленск—Брянск.