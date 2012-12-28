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В России
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сегодня, 11:50
В Брянской области остановлено движение поездов после атаки ВСУ на железную дорогу
На железнодорожном перегоне Тросна—Ржаница в Брянской области ночью были повреждены пути. Железная дорога подверглась атаке во время следования поезда Смоленск—Брянск.
«На перегоне Тросна-Ржаница ночью были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда Смоленск-Брянск. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По данным Ковальчука, ремонтная бригада РЖД уже приступила к восстановительным работам после осмотра места происшествия, — пишут «Известия».
В Брянской области накануне в результате атаки беспилотника на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, с рельсов сошли 10 вагонов. Ковальчук отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Еще один сход вагонов произошел в Унечском районе, где с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Также в Навлинском районе в результате другой атаки были повреждены железнодорожные пути. Движение поездов при этом не нарушено.
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