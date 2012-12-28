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57 минут назад
При пожаре на предприятии в Ярославской области погибли 14 человек
На территории предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области произошел пожар. 30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура.
Уточняется, что сейчас пожар полностью потушен. Спасатели продолжают разбирать завалы. Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавшей.
Губернатор Михаил Евраев заявил о решении ввести в Переславль-Залесском округе региональный режим ЧС. По его словам, поисково-спасательная операция будет продолжаться круглосуточно, — передает BFM.Ru.
«Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая финансовую, медицинскую и психологическую», — подчеркнул Евраев.
В Кубринске задействованы 200 человек и 23 единицы техники. На месте создан оперативный штаб. Работает комиссия с участием представителей областного правительства, Следственного комитета, полиции и МЧС.
Из-за пожара большая часть села осталась без света. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение. К социальным объектам подвозят генераторы.
Пострадавшую женщину доставили в ярославскую больницу имени Соловьева. В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник открыты пункты временного размещения. В Кубринске также работает кабинет неотложной помощи. Обращений от нуждающихся пока не поступало.
В связи с трагедией 30 сентября на территории региона объявлено днем траура. На зданиях органов власти приспустят флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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