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В России
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46 минут назад

Россияне стали чаще покупать молочные коктейли с протеином

Продажи молочных коктейлей в России в первом полугодии 2026 года выросли в 1,6 раза год к году, до 142,8 млн кг, подсчитала аналитическая компания NTech. В денежном выражении рынок увеличился на 90%, до 32,1 млрд рублей. Одним из главных драйверов роста стали протеиновые коктейли: их продажи за январь– июнь достигли 21 млн кг — в 415 раз больше показателя годом ранее, рассказывают «Известия».

Рост категории фиксируют крупнейшие продуктовые сети. В X5 продажи молочных коктейлей за шесть месяцев выросли на 35% год к году. В «Магните» продажи молока с добавками за восемь месяцев увеличились в 148 раз. Абсолютные показатели компании не раскрыли. Продажи молочных протеиновых коктейлей в X5 выросли более чем в полтора раза, а в «Магните» их доля в продажах современной молочной продукции почти утроилась.

Высокую динамику сегмента представители ритейла связывают с изменением потребительских предпочтений и ростом интереса к здоровому образу жизни. По словам представителя X5, продукты с повышенным содержанием белка становятся частью повседневного рациона покупателей. Здоровое питание перестало быть нишевым трендом и стало массовой моделью потребления, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Покупатель всё чаще выбирает продукты, которые одновременно отвечают запросу на удовольствие и пользу для здоровья, отмечают участники рынка. По словам представителя «Магнита», меняется так называемое «дерево принятия решений» потребителя: при выборе десерта или напитка всё большее значение имеют не только вкус и цена, но и функциональные свойства продукта. Согласно данным центра НАФИ, около 80% россиян стараются придерживаться здорового рациона.

Тренд на высокобелковые функциональные продукты развивается не только в России. По оценке Grand View Research, мировой рынок протеиновых коктейлей в 2025 году составил $4,26 млрд, а к 2033 году может вырасти до $9,16 млрд. Одним из факторов роста спроса эксперты называют распространение препаратов класса GLP-1 для снижения веса: потребители таких средств чаще выбирают продукты небольшого объема с высокой питательной ценностью.

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