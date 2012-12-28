«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства
В России
49
46 минут назад
Россияне стали чаще покупать молочные коктейли с протеином
Рост категории фиксируют крупнейшие продуктовые сети. В X5 продажи молочных коктейлей за шесть месяцев выросли на 35% год к году. В «Магните» продажи молока с добавками за восемь месяцев увеличились в 148 раз. Абсолютные показатели компании не раскрыли. Продажи молочных протеиновых коктейлей в X5 выросли более чем в полтора раза, а в «Магните» их доля в продажах современной молочной продукции почти утроилась.
Высокую динамику сегмента представители ритейла связывают с изменением потребительских предпочтений и ростом интереса к здоровому образу жизни. По словам представителя X5, продукты с повышенным содержанием белка становятся частью повседневного рациона покупателей. Здоровое питание перестало быть нишевым трендом и стало массовой моделью потребления, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Покупатель всё чаще выбирает продукты, которые одновременно отвечают запросу на удовольствие и пользу для здоровья, отмечают участники рынка. По словам представителя «Магнита», меняется так называемое «дерево принятия решений» потребителя: при выборе десерта или напитка всё большее значение имеют не только вкус и цена, но и функциональные свойства продукта. Согласно данным центра НАФИ, около 80% россиян стараются придерживаться здорового рациона.
Тренд на высокобелковые функциональные продукты развивается не только в России. По оценке Grand View Research, мировой рынок протеиновых коктейлей в 2025 году составил $4,26 млрд, а к 2033 году может вырасти до $9,16 млрд. Одним из факторов роста спроса эксперты называют распространение препаратов класса GLP-1 для снижения веса: потребители таких средств чаще выбирают продукты небольшого объема с высокой питательной ценностью.
0
0
0
0
0
Комментарии