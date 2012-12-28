«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства
В России
48
51 минуту назад
Бюджет может недополучить 1,6 трлн нефтегазовых доходов
Причина тенденции заключается в слишком крепком рубле, полагает независимый экономист Виктор Мангазеев. Бюджет на 2026-й составляли исходя из курса 92,2 рубля за доллар, но в первом полугодии он стоил в среднем 76,3.
Кроме того, растут и расходы на поставки. Как сказал Виктор Мангазеев, страхование и комиссии посредников доходят до $30 за баррель. Кроме того, влияет и ситуация с топливом внутри России, полагает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Сейчас компании направляют всё больше сырья на перерабатывающие предприятия вместо экспорта.
В 2027-ом нефтегазовые доходы федерального бюджета могут составить 6,5–8 трлн, считает Мильчакова.
Минэкономразвития ожидает, что в следующем году бочка российской нефти будет стоить в среднем $53. При этом Минфин хочет снизить ее базовую цену в бюджетном правиле с действующих $59 до $50 за баррель.
0
0
0
0
0
Комментарии