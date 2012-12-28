С 1 октября коммунальные услуги вырастут от 8 до 22% в зависимости от региона

С 1 октября в России произойдет второе повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Первое пришлось на 1 января. Тогда тарифы в среднем по всей стране выросли на 1,7% из-за повышения НДС с 20 до 22%.