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В России
17
17 минут назад

С 1 октября коммунальные услуги вырастут от 8 до 22% в зависимости от региона

С 1 октября в России произойдет второе повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Первое пришлось на 1 января. Тогда тарифы в среднем по всей стране выросли на 1,7% из-за повышения НДС с 20 до 22%.

Тарифы на все виды коммунальных услуг индексируются в России с 1 октября, при этом финальные значения в платежках будут зависеть не только от уровня самого тарифа, но и от объема услуг и их количества у потребителя, — рассказал РИА Недвижимость первый зампредседателя комиссии по ЖКХ общественного совета Минстроя Алексей Макрушин.

Правительство России утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ — с 1 января и с 1 октября. Как ранее сообщал Минстрой, это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий в ЖКХ.

«Повышение тарифов осуществляется одновременно для всех видов коммунальных услуг. Рост платежки будет зависеть не только от самих тарифов, но и от количества услуг, которые использует потребитель. Рост расходов на отопление будет происходить не только из-за повышения тарифа, но и из-за того, что в октябре по сравнению с сентябрем увеличится потребление тепловой энергии», — отметил Макрушин.

Он подчеркнул, что индексация тарифов связана с реализацией инвестпрограмм по модернизации систем ЖКХ. Например, где-то может создаваться новая сортировка для отходов или котельная.

Как пояснили в Союзе потребителей России, правительство устанавливает лишь предельные индексы — потолок, выше которого поднимать плату нельзя. Самый высокий уровень индексации разрешен Ставропольскому краю (+22%), Дагестану (+19,7%), Тамбовской области (+17,5%). Минимальные значения у Хакасии и Чукотки (+8%), Кировской области (+8,9%), Сахалинской и Томской областей (+9%). Индексация в Москве не должна быть выше 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Подмосковье — 12,8%.

В Союзе потребителей указали, что в регионах, где сети сильно изношены и требуют больших инвестиций, тарифы будут расти быстрее. Влияет на ситуацию и территориальный фактор: в удаленных северных регионах логистика дороже, что сказывается на себестоимости электричества и тепла.
ЖКХ
платежи
коммуналка
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