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В России
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сегодня, 15:49
В Москве на станции МЦД «Тушинская» погиб мужчина
Мужчина погиб в результате инцидента на станции «Тушинская» Рижского направления Московской железной дороги (МЦД).
Ранее Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что несколько человек травмированы на станции «Тушинская» МЦД-2 (D2). Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
«По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения ж/д транспорта после инцидента, — передает РИА Новости.
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