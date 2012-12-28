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В России
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сегодня, 15:49

В Москве на станции МЦД «Тушинская» погиб мужчина

Мужчина погиб в результате инцидента на станции «Тушинская» Рижского направления Московской железной дороги (МЦД).

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что один человек погиб из-за инцидента на станции «Тушинская» МЦД-2 в Москве. Прокуратура проводит проверку, — сообщили в ведомстве.

Ранее Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщила, что несколько человек травмированы на станции «Тушинская» МЦД-2 (D2). Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

«По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения ж/д транспорта после инцидента, — передает РИА Новости.
МЦД
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