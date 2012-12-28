В Рыбном союзе не ожидают резкого роста цен на красную икру к Новому году

Существенного подорожания красной икры к концу года в России не ожидается, несмотря на традиционный всплеск спроса перед новогодними праздниками. Такой прогноз дали в Рыбном союзе.