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В России
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28 минут назад
В Рыбном союзе не ожидают резкого роста цен на красную икру к Новому году
Существенного подорожания красной икры к концу года в России не ожидается, несмотря на традиционный всплеск спроса перед новогодними праздниками. Такой прогноз дали в Рыбном союзе.
«Несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, не ожидаем существенного повышения цен, поскольку их текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в союзе, из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру уже поднялись до уровня 20 тысяч рублей за килограмм.
«Дальнейшая динамика цен будет формироваться на основе баланса спроса и предложения», — подчеркнули там.
Исходя из статистики Росстата, среднегодовой объем производства икры натуральной зернистой пробойной соленой составляет около 4-4,5% от объема вылова. Таким образом, в союзе ожидают по итогам года около 4,5 тысяч тонн икры дальневосточных лососей, в то время как среднегодовое ее потребление, по оценкам экспертов, составляет 10—15 тысяч тонн.
«Частично спрос закрывает аквакультура: ежегодное производство икры форели составляет порядка 800 — 1 200 тонн, что составляет около 10% от годового объема потребления. Кроме того, на рынке представлены качественные и более доступные альтернативы — икра минтая, сельди, щуки и других видов», — пояснили в Рыбном союзе.
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