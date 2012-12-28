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В России
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сегодня, 13:50

Мишустин заявил о росте производства электроники в РФ

Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам 2025 года оценивается на уровне более четырех триллионов рублей.

Объем производства отечественных компьютеров, электронных и оптических изделий в 2025 году превысил 4 трлн рублей, — рассказал в видеообращении к участникам форума «Микроэлектроника-2026» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам прошлого года оценивается на уровне более 4 трлн рублей. Что почти на 20% выше показателей предыдущего периода», — отметил он.

При этом Мишустин подчеркнул, что положительная динамика по производству в этой отрасли сохраняется и в этом году. Так, продуктовый портфель сферы значительно расширен и на данный момент включает в себя порядка 39 тысяч российских решений, — передает ТАСС.

По его словам, перед отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Поэтому правительство пересмотрело подходы к управлению сектором, консолидируя усилия и ресурсы для сбалансированного роста компетенций в этой наукоемкой сфере. Например, теперь отдельное внимание уделяется тому, чтобы перспективные разработки быстрее проходили путь от лаборатории до серийного выпуска.
производство
компьютеры
электроника
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