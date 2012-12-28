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В России
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сегодня, 13:50
Мишустин заявил о росте производства электроники в РФ
Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам 2025 года оценивается на уровне более четырех триллионов рублей.
«Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам прошлого года оценивается на уровне более 4 трлн рублей. Что почти на 20% выше показателей предыдущего периода», — отметил он.
При этом Мишустин подчеркнул, что положительная динамика по производству в этой отрасли сохраняется и в этом году. Так, продуктовый портфель сферы значительно расширен и на данный момент включает в себя порядка 39 тысяч российских решений, — передает ТАСС.
По его словам, перед отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Поэтому правительство пересмотрело подходы к управлению сектором, консолидируя усилия и ресурсы для сбалансированного роста компетенций в этой наукоемкой сфере. Например, теперь отдельное внимание уделяется тому, чтобы перспективные разработки быстрее проходили путь от лаборатории до серийного выпуска.
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