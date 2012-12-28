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В России
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56 минут назад
На перегоне в Брянской области обрушилась часть моста из-за удара БПЛА
На перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, десять вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет.
«В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей», — написал он в соцсетях.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет, — пишут «Известия».
Еще один сход вагонов произошел в Унечском районе, где с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Также в Навлинском районе в результате другой атаки были повреждены железнодорожные пути. Движение поездов при этом не нарушено.
В Московской железной дороге сообщили, что движение поездов временно приостановили на участках Унеча — Злынка и Людиново-1 — Дятьково. На поврежденных участках проводятся восстановительные работы.
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