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В России
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сегодня, 11:50
В РФ решили на год освободить от проверок пострадавший от атак БПЛА бизнес
Правительство временно освободило от проверок коммерческие объекты, пострадавшие от атак БПЛА и других средств огневого воздействия.
Уточняется, что мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения — от беспилотников или других средств огневого воздействия — с 1 января 2026 года, — передает ТАСС.
«По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года», — добавили в аппарате.
Внеплановые контрольные мероприятия могут быть проведены только по поручению президента РФ, по требованию прокуратуры, в случае чрезвычайной ситуации или после информации, что бизнес наносит вред гражданам или государству, добавили в аппарате Григоренко. Также есть возможность назначения проверки, если нарушения были, но их устранили и это надо подтвердить.
Подчеркивается, что в некоторых случаях внеплановые проверки все же будут возможны: если это промышленная безопасность (опасные производственные объекты II класса опасности), гидротехническая безопасность (гидротехнические сооружения II класса), безопасность в сферах образования, транспорта и энергетики.
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