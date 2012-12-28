В Воронежской области трое детей и женщина пострадали при падении БПЛА

В результате падения беспилотника в российском регионе пострадали женщина и трое детей. Двое детей, девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года, госпитализированы в тяжёлом состоянии. Женщина 1989 года рождения была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Ещё одному пострадавшему, подростку 2015 года рождения, помощь оказали на месте.





