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В России
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сегодня, 10:54
В Воронежской области трое детей и женщина пострадали при падении БПЛА
В результате падения беспилотника в российском регионе пострадали женщина и трое детей. Двое детей, девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года, госпитализированы в тяжёлом состоянии. Женщина 1989 года рождения была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Ещё одному пострадавшему, подростку 2015 года рождения, помощь оказали на месте.
Уточняется, что девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. 37-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
По его словам, также в результате падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Также в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько автомобилей. На местах падений продолжают работать оперативные службы.
Всего минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 БПЛА.
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