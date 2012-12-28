Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
Происшествия
У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
ПВО ликвидировала воздушные цели над Липецкой областью
Происшествия
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Происшествия
Юноши «Металлурга» стали чемпионами центра России
Спорт
При пожаре на улице Космонавтов погибла 65-летняя женщина
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +19
Погода в Липецке
Красный уровень в Липецкой области отменили
Происшествия
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Общество
Читать все
У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор
Происшествия
В Данковском округе уже начался отопительный сезон
Общество
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
Общество
14-летний подросток украл из офиса строительной компании системный блок
Происшествия
При пожаре на улице Космонавтов погибла 65-летняя женщина
Происшествия
«Хавал» съехал в кювет после столкновения с «Маздой»
Происшествия
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Происшествия
ПВО ликвидировала воздушные цели над Липецкой областью
Происшествия
Липчанка нарвалась на мошенников при покупке вышивальной машины
Происшествия
Красный уровень в Липецкой области отменили
Происшествия
Читать все
В России
90
сегодня, 10:54

В Воронежской области трое детей и женщина пострадали при падении БПЛА

В результате падения беспилотника в российском регионе пострадали женщина и трое детей. Двое детей, девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года, госпитализированы в тяжёлом состоянии. Женщина 1989 года рождения была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Ещё одному пострадавшему, подростку 2015 года рождения, помощь оказали на месте.


Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей, — говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. 37-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
 
По его словам, также в результате падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. Также в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько автомобилей. На местах падений продолжают работать оперативные службы.

Всего минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 БПЛА.
 
беспилотники
атака
Воронеж
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить