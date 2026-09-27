«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
В мире
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39 минут назад
Россиянка, пропавшая в Абхазии, найдена убитой
26-летняя девушка отправилась с подругой отдыхать в Абхазию в курортный город Гагра. 24 сентября девушки должны были вернуться домой, но она решила остаться еще на несколько дней и продлила аренду жилья.Мать пропавшей рассказала, что 23 сентября она созванивалась с дочерью. Та говорила, что у нее все хорошо, записывала видео и делилась намерением остаться в Абхазии на некоторое время. После этого она перестала выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы, милиция вела поиски. В результате оперативники установили круг лиц, с которыми общалась девушка.
Подозрение у оперативников вызвал Абухба Эдгар 2001 года рождения, который вечером 23 сентября встретился с Аминой, после чего они уехали на такси.
Его доставили в управление внутренних дел, где в ходе допроса мужчина признался в убийстве. По словам подозреваемого, он задушил девушку на почве возникшей ссоры, когда они находились вдвоем в комнате съемного жилья в селе Псахара.
В МВД рассказали, что Абухба пытался скрыть следы совершенного преступления. Утром 24 сентября мужчина одолжил у знакомого автомобиль под предлогом неотложных личных дел, после чего погрузил тело и вывез в район Бзыбского ущелья, где намеревался утопить, но не справился физически и оставил завернутое в покрывало тело в кустах у проселочной дороги. Телефон и вещи своей жертвы Абухба выбросил в мусорные контейнеры по Сухумскому шоссе.
В МВД добавили, что следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты собрали соответствующие материалы, расследования проводит прокуратура Гагрского района.
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