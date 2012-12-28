«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
В мире
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42 минуты назад
Российских диджеев задержали на Бали за нелегальную работу
Инцидент произошел в ночном клубе Mirror Lounge & Club в районе Семиньяк. Россиян задержали прямо во время их диждей-сета. Выяснилось, что оба музыканта имели визы по прибытии и разрешения на ограниченное пребывание для инвесторов. Согласно местным законам, работать по таким документам на острове нельзя.
Вместе с россиянами были задержаны и их коллеги из Египта и Нигерии, у них были те же проблемы с документами. Всем четверым теперь грозит депортация или даже лишение свободы до пяти лет и штраф до 200 млн рупий (около 930 тыс. рублей).
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