В мире
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54 минуты назад
Управляемый ИИ самолет пролетел от Калифорнии до Северной Каролины
Cessna Caravan пролетел из Калифорнии до Северной Каролины тысячи километров с несколькими посадками для дозаправки. При этом летчик, сидевший в кабине, ни разу не прикоснулся к системе управления. Нейросеть все сделала сама – от взлета до посадки.
Решения о смене курса принимались за миллисекунды, то есть быстрее, чем смог бы человек. Искусственный интеллект обошел грозы и вихри, динамично меняя маршрут без подсказок диспетчеров.
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