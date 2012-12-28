В мире
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сегодня, 15:44
14 человек пропали после схода лавины в Гималаях
По данным издания, пропавшие являются членами непальской части экспедиционной команды, включающей шерпов, гидов и обслуживающий персонал. Связь с ними была потеряна в ранние утренние часы воскресенья.
Газета отмечает, что иностранных туристов среди пропавших без вести нет, поскольку они еще не прибыли в лагерь, когда произошло ЧП. Их ожидали через пять-шесть дней.
Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. Вертолеты находятся в готовности в Катманду и Покхаре, однако пока не могут вылететь.
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