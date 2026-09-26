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В России
45
37 минут назад

Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведей

Самую длинную лестницу в России закрыли для посещения из-за активности медведей. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Красноярского края, передает Лента.ру.

Речь идет о Торгашинской лестнице в Свердловском районе Красноярского края, ее протяженность составляет 1,2 километра. Лестница ведет на одноименный хребет. На данный момент у ее подножия стоит табличка с рекомендацией не подниматься в гору.
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