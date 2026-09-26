Пенсионерка из Усманского округа спасла 2,6 миллиона рублей благодаря своевременному обращению в полицию
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В России
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37 минут назад
Самую длинную лестницу в России закрыли из-за медведей
Речь идет о Торгашинской лестнице в Свердловском районе Красноярского края, ее протяженность составляет 1,2 километра. Лестница ведет на одноименный хребет. На данный момент у ее подножия стоит табличка с рекомендацией не подниматься в гору.
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