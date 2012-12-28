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В России
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38 минут назад
Рыболовецкое судно загорелось в акватории Тихого океана
Эвакуировать удалось 25 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Местонахождение еще четырех моряков не установлено, их поиски ведут спасательное судно "Суворовец" и проходящие суда.
Эвакуация пострадавших была организована судном Морской спасательной службы "Печак", которое совершило два рейса. Первым рейсом на берег доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели поиско-спасательных отрядов МЧС России и "ЦОД" вместе с медиками Территориального центра медицины катастроф оказали помощь в переносе пострадавших, которых в дальнейшем передали работникам скорой помощи.
Вторым рейсом на берег были доставлены оставшиеся члены экипажа. Со всеми пострадавшими работает психолог МЧС России.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуют уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне.
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