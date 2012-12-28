Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшую 15-летнюю липчанку нашли
Происшествия
На открытии сквера с часами Евдокия Бычкова предложила сделать Липецк культурной столицей
Общество
С балкона дома на Осканова летели даже костыли
Происшествия
Коммунальную аварию на Студёновской продолжают ликвидировать 18 человек
Общество
Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами
Происшествия
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: забили часы желаний, смертельная авария, и кто сбрасывал мебель на машины
Общество
Не арестовали: на время следствия 16-летнему подростку-поджигателю избран запрет определённых действий
Происшествия
Липчанин осужден на 13 лет за госизмену и помощь ВСУ
Общество
Горячий ключ извергает тонны кипятка, и река льется прямо под дом в 15 микрорайоне
Происшествия
Читать все
На открытии сквера с часами Евдокия Бычкова предложила сделать Липецк культурной столицей
Общество
Почти двое суток продолжаются поиски места порыва водопровода на улице Студеновской
Происшествия
Горячий ключ извергает тонны кипятка, и река льется прямо под дом в 15 микрорайоне
Происшествия
Липчанин осужден на 13 лет за госизмену и помощь ВСУ
Общество
Жители спального района Липецка приняли салют за атаку БПЛА
Происшествия
Жителя Липецка задержали за ложные звонки о минировании городских объектов
Происшествия
Пенсионерка из Усманского округа спасла 2,6 миллиона рублей благодаря своевременному обращению в полицию
Происшествия
Житель Липецкой области получил принудительные работы за повторную пьяную езду с аварией
Происшествия
Облизбирком официально утвердил результаты выборов в Госдуму и областной совет депутатов
Общество
Выходные в Липецке: крутой музыкальный спектакль, «Кросс нации», фестиваль тыквенной каши
Общество
Читать все
В России
49
38 минут назад

Рыболовецкое судно загорелось в акватории Тихого океана

Рыболовецкое судно "Триумф", на борту которого находились 29 членов экипажа, загорелось вечером 25 сентября в акватории Тихого океана к востоку от мыса Ходжелайка, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Эвакуировать удалось 25 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Местонахождение еще четырех моряков не установлено, их поиски ведут спасательное судно "Суворовец" и проходящие суда.

Эвакуация пострадавших была организована судном Морской спасательной службы "Печак", которое совершило два рейса. Первым рейсом на берег доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели поиско-спасательных отрядов МЧС России и "ЦОД" вместе с медиками Территориального центра медицины катастроф оказали помощь в переносе пострадавших, которых в дальнейшем передали работникам скорой помощи.

Вторым рейсом на берег были доставлены оставшиеся члены экипажа. Со всеми пострадавшими работает психолог МЧС России.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследуют уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить