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В России
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7 минут назад
Житель Кемерово украл десятки женских трусов
Оказалось, белье он собирался продать.
«Злоумышленник зашёл в торговую точку и, когда продавец отвлёкся, взял с витрины 39 единиц женского нижнего белья, после чего скрылся», — цитирует сообщение полиции VSE42.Ru.
Кражу записала камера наблюдения, благодаря чему вора быстро нашли. Мужчина, ранее судимый за наркотики, заявил, что украл трусы на продажу.
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