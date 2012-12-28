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33 минуты назад

В Тольятти запустили серийное производство кроссовера Lada Azimut

«АвтоВАЗ» начал серийный выпуск кроссовера Lada Azimut.

Кроссовер Lada Azimut в гибридной версии находится в разработке. Сейчас эта машина проходит испытания, — пишут «Известия».

«Полноприводная модификация — это гибрид. Она на самом деле уже готова, сейчас проходит испытания. По поводу ее продаж и всего остального пока говорить слишком рано, мы осваиваем эту технику», — отметил директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

На старте продаж Lada Azimut будет предлагаться с двигателями объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В первом случае мотор сочетается с шестиступенчатой механикой, во-втором — с вариатором. Привод только передний.

Директор проекта Lada Azimut Николай Фофанов пояснил, что моторы кроссовера допускают использования топлива Аи-92. Версия 1.6 с механикой будет предлагаться с 16-дюймовыми дисками — это базовый вариант кроссовера. Промежуточная версия получит 17-дюймовые диски, а топовая — 18-дюймовые. Как рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков, построено уже несколько экземпляров полноприводного гибрида Azimut.

«В общем-то, если удастся внедрить его в производство, это будет бомба. Такая машина сейчас едет от 0 до 100 км/ч за шесть секунд», — отметил Кадаков.

Торжественный старт производства Lada Azimut состоялся в Тольятти 25 сентября. Старт продаж модели запланирован до конца текущего года, цены пока не уточняются. Как заявили в компании, новый кроссовер от Lada «станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте». Проект разрабатывался около четырех лет, и за это время инженеры стремились максимально расширить перечень доступных функций и решений как в интерьере, так и в экстерьере модели.
авто
Lada Azimut
производство
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